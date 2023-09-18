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ЗСУ ліквідували командира однієї із елітних частин РФ: що відомо про смерть військового злочинця

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ЗСУ ліквідували командира однієї із елітних частин РФ: що відомо про смерть військового злочинця

Військовий злочинець, полковник Андрій Кондрашкін / Фото: Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

Обставини ліквідації військового злочинця невідомі.

ЗСУ ліквідували командира однієї із найелітніших військових частин Росії 31-ї ОДШБр ЗС РФ - полковника Андрія Кондрашкіна (позивний "Дунай"). Окупанти із 31-ї ОДШБр ЗС РФ брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу ще 2014 року. Також вони воюють проти України і зараз у найгарячіших точках. 

Про це пише InformNapalm. 

За даними InformNapalm десантники 31-ї ОДШБр (в/ч 73612) брали активну участь у захопленні Криму і війні на Донбасі від 2014 року.

2022 року загарбники із цієї бригади намагались окупувати Київщину. Ймовірно вони стояли у населених пунктах Катюжанка, Димер, Бородянка, Гостомель, Буча, Ірпінь. 

Український журналіст Юрій Бутусов зазначив, що 31-а ОДШБр ЗС РФ воювала на найгарячіших точках війни. Зараз вона брала участь у боях за село Андріївку, що під Бахмутом. 

"Конкретно Кондрашкін виконував завдання відбити атаки 3-ї штурмової бригади і доданих їй частин на південь від села Андріївка, щоб не допустити охоплення залишків 72-ї мотострілецької бригади, які наші воїни добивали в самому селі. Однак Кондрашкін не зміг виконати завдання, низку опорних пунктів 31-ї десантно-штурмової бригади було повністю знищено, і зокрема через сектор оборони Кондрашкіна українські штурмовики зайшли в село. Обставини як саме під час цих боїв знищили Кондрашкіна поки що не відомі", - зазначив він. 

Як зазначається, ймовірно військовий злочинець Кондрашкін загинув під час ударів ЗСУ по російському тилу. 

Нагадаємо, боєць ГУР розповів, що під час боїв у Гостомелі РФ втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ

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Дата публікації
Перегляди
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