ЗСУ ліквідували майже 36 тисяч російських окупантів: нові втрати ворога

ЗСУ ліквідували майже 36 тисяч російських окупантів: нові втрати ворога

Станом на ранок 2 липня українські військові знищили 35 870 окупантів. Також армія агресора залишилась без 1582 танків.

Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Такі дані оприлюднив український Генштаб. Військові кажуть, що дані уточнюватимуть через велику інтенсивність бойових дій.

Актуальні втрати ворога станом на 2 липня

Танків – 1582 (+4) одиниць

Бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць

Артилерійських систем – 800 (+4) одиниць

РСЗВ – 246 (+0) одиниць

Засобів ППО – 105 (+0) одиниць

Літаків – 217 (+0) одиниць

Гелікоптерів – 186 (+0) одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць

Крилатих ракет – 144 (+1) одиниця

Кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) одиниць

Спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця

Раніше стало відомо, що Збройні сили України відбили два масованих наступи окупантів на Луганщині – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог намагався провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

Бої на Донбасі не вщухають: окупанти обсипають снарядами Бахмут – репортаж ТСН

Читайте також: