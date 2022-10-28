ЗСУ ліквідували 69,7 тис. окупантів: за добу знищили 480  осіб

Зокрема, знищено дев'ять танків.
Станом на 28 жовтня Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 69,7 тис. окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 480 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 28.10 орієнтовно становлять:
- особового складу - 69 700 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 2640 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 5378 (+14) од,
- артилерійських систем - 1698 (+8) од,
- РСЗВ - 379 (+0) од,
- засоби ППО - 192 (+0) од,
- літаків - 272 (+1) од,
- гелікоптерів - 251 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3),
- крилаті ракети - 351 (+0),
- кораблі - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од,
- спеціальна техніка - 151 (+1).
Нагадаємо, у Генштабі інформують, що командування армії країни-агресорки Російської Федерації всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Роблять це, аби уникнути панічних настроїв серед особового складу.
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