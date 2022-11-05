ЗСУ ліквідували майже 75,5 тис. російських загарбників: за добу знищили 660 осіб

Найбільше росіян знищили на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Станом на ранок суботи, 5 листопада, Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 75 440 окупантів армії РФ. За добу знищили ще 660 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.11 орієнтовно становлять:

особового складу - 75440 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин - 5601 (+21) од,

артилерійських систем - 1776 (+4) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+1) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12),

крилаті ракети - 399 (+2),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+10) од,

спеціальна техніка - 155 (+0).

У Генеральному штабі наголошують, що найбільших втрат російські загарбники зазанли на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, розпочалася 255 доба широкомасштабного вторгнення РФ до України. У зведенні Генштабу повідомили, що армія ворога веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів російських окупантів зазнали близько 20 населених у різних областях України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів.

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