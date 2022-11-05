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ЗСУ ліквідували майже 75,5 тис. російських загарбників: за добу знищили 660 осіб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували майже 75,5 тис. російських загарбників: за добу знищили 660 осіб

Фото: gettyimages.com

Найбільше росіян знищили на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Станом на ранок суботи, 5 листопада, Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 75 440 окупантів армії РФ. За добу знищили ще 660 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 75440 (+600) осіб ліквідовано, 
  • танків - 2758 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 5601 (+21) од,
  • артилерійських систем - 1776 (+4) од,
  • РСЗВ - 391 (+0) од,
  • засоби ППО - 202 (+1) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 260 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12),
  • крилаті ракети - 399 (+2),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  4184 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 155 (+0).

У Генеральному штабі наголошують, що найбільших втрат російські загарбники зазанли на Лиманському та Авдіївському напрямках. 

Нагадаємо, розпочалася 255 доба широкомасштабного вторгнення РФ до України. У зведенні Генштабу повідомили, що армія ворога веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів російських окупантів зазнали близько 20 населених у різних областях України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1117
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