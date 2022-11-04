ЗСУ ліквідували майже 75 тис. окупантів: за добу знищили 840 осіб

Станом на 4 листопада Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 74 840 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 840 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.11 орієнтовно становлять:

особового складу - 74840 (+840) осіб ліквідовано,

танків - 2750 (+16) од,

бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,

артилерійських систем - 1772 (+17) од,

РСЗВ - 391 (+1) од,

засоби ППО - 201 (+3) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),

крилаті ракети - 397 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12) од,

спеціальна техніка - 155 (+1).

У Генштабі повідомляють, що найбільших втрат ворожа армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада армія країни-агресорки Росії веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Верхньокамʼянського, Спірного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Павлівки в Донецькій області.

Читайте також: