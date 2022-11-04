ЗСУ ліквідували майже 75 тис. окупантів: за добу знищили 840 осіб

Зокрема, знищено за добу 28 бронемашин російської армії.
Станом на 4 листопада Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 74 840 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 840 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.11 орієнтовно становлять:
- особового складу - 74840 (+840) осіб ліквідовано,
- танків - 2750 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,
- артилерійських систем - 1772 (+17) од,
- РСЗВ - 391 (+1) од,
- засоби ППО - 201 (+3) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),
- крилаті ракети - 397 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12) од,
- спеціальна техніка - 155 (+1).
У Генштабі повідомляють, що найбільших втрат ворожа армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада армія країни-агресорки Росії веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Верхньокамʼянського, Спірного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Павлівки в Донецькій області.
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