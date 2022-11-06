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ЗСУ ліквідували майже 76 тис. російських загарбників: за добу знищили 490 осіб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували майже 76 тис. російських загарбників: за добу знищили 490 осіб

Фото: Associated Press

Крім того, знищено сім ворожих танків.

Станом на ранок 6 листопада, Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 75 930 окупантів армії РФ. За добу знищили ще 490 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків - 2765 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,
  • артилерійських систем - 1781 (+5) од,
  • РСЗВ - 391 (+0) од,
  • засоби ППО -202 (+0) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -4184 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 155 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 256 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів у кількох областях.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
723
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