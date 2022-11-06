ЗСУ ліквідували майже 76 тис. російських загарбників: за добу знищили 490 осіб

Крім того, знищено сім ворожих танків.
Станом на ранок 6 листопада, Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 75 930 окупантів армії РФ. За добу знищили ще 490 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.11 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 2765 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,
- артилерійських систем - 1781 (+5) од,
- РСЗВ - 391 (+0) од,
- засоби ППО -202 (+0) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн -4184 (+7) од,
- спеціальна техніка - 155 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 256 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів у кількох областях.
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