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ЗСУ ліквідували майже 800 росіян: Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу

ЗСУ ліквідували майже 800 росіян: Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на ранок 26 січня становлять понад 123 860 осіб.

ЗСУ за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 780 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.23 орієнтовно склали 

  • особового складу ‒ близько 123860 (+780) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3175 (+14) 
  • бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27)  
  • артилерійських систем  – 2169 (+15)
  • РСЗВ  – 452 (+2) 
  • засоби ППО  ‒ 220 
  • літаків – 292 (+2) 
  • гелікоптерів – 282 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1908 (+6)
  • крилаті ракети ‒ 749 
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19)
  • спеціальна техніка ‒ 195 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

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