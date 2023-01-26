ЗСУ ліквідували майже 800 росіян: Генштаб оновив дані про втрати ворога за добу

ЗСУ за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 780 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.01.23 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 123860 (+780) осіб ліквідовано

танків ‒ 3175 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27)

артилерійських систем – 2169 (+15)

РСЗВ – 452 (+2)

засоби ППО ‒ 220

літаків – 292 (+2)

гелікоптерів – 282 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19)

спеціальна техніка ‒ 195 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

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