ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів за добу: нові дані Генштабу про втрати РФ

За добу росіяни втратили ще 8 танків та 19 артилерійський систем.

Станом на 19 серпня 2023 року ЗСУ знищили 257 010 військових російської окупаційної армії. За минулу добу було ліквідовано ще 500 окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії: