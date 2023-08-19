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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів за добу: нові дані Генштабу про втрати РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів за добу: нові дані Генштабу про втрати РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За добу росіяни втратили ще 8 танків та 19 артилерійський систем.

Станом на 19 серпня 2023 року ЗСУ знищили 257 010 військових російської окупаційної армії. За минулу добу було ліквідовано ще 500 окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • танків ‒ 4340 (+8 за добу) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5212 (+19) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 785 (+2),
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

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Дата публікації
Перегляди
747
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