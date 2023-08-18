ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Окупанти втратили ще два вертольоти.

Станом на 18 серпня 2023 року ЗСУ знищили 256 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 460 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 4332 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8410 (+12) од,

артилерійських систем - 5193 (+24) од,

РСЗВ - 714 (+0) од,

засоби ППО - 486 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4276 (+4),

крилаті ракети - 1406 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7658 (+17) од,

спеціальна техніка - 783 (+10).

Як повідомлялося, в Україні ліквідували замкомбата морських піхотинців, а тому в РФ стає менше офіцерів. Йдеться, про знищення Юрія Павлова.

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