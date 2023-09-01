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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 1 вересня 2023-го знищено 263 490 окупантів РФ, / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 23 танки.

Станом на 1 вересня 2023 року ЗСУ знищили 263 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 263 490 (+470) осіб,
  • танків - 4459 (+23) од,
  • бойових броньованих машин - 8613 (+9) од,
  • артилерійських систем - 5530 (+23) од,
  • РСЗВ / MLRS – 735 (+1) од,
  • засоби ППО - 500 (+0) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4421 (+4),
  • крилаті ракети - 1445 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8009 (+33) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 831 (+1).

Як повідомлялося у зведенні Генштабу 1 вересня, росіяни знову вдарили по Україні, ЗСУ наступають на одному з напрямків. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. 

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Дата публікації
Перегляди
435
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