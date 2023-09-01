ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 1 вересня 2023 року ЗСУ знищили 263 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 263 490 (+470) осіб,

танків - 4459 (+23) од,

бойових броньованих машин - 8613 (+9) од,

артилерійських систем - 5530 (+23) од,

РСЗВ / MLRS – 735 (+1) од,

засоби ППО - 500 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4421 (+4),

крилаті ракети - 1445 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8009 (+33) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 831 (+1).

Як повідомлялося у зведенні Генштабу 1 вересня, росіяни знову вдарили по Україні, ЗСУ наступають на одному з напрямків. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

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