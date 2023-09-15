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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 15 вересня 2023-го ЗСУ знищено 271 440 окупантів. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 13 танків та 17 дронів.

Станом на 15 вересня 2023 року ЗСУ знищили 271 440 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 271 440 (+470) осіб,
  • танків - 4612 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 8814 (+4) од,
  • артилерійських систем - 5972 (+28) од,
  • РСЗВ - 774 (+5) од,
  • засоби ППО - 521 (+4) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4714 (+17),
  • крилаті ракети - 1455 (+0),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8492 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 889 (+0).

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють, що ЗСУ витіснили окупантів з кількох позицій і просунулись біля Бахмута. Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ інформують, що українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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Дата публікації
Перегляди
149
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