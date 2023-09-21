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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 21 вересня 2023-го втрати РФ становлять 274 470 осіб. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще майже 30 дронів.

Станом на 21 вересня 2023 року ЗСУ знищили 274 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 49військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 274 470 (+490) осіб,
  • танків - 4638 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 8883 (+15) од,
  • артилерійських систем - 6137 (+41) од,
  • РСЗВ - 781 (+2) од,
  • засоби ППО - 528 (+2) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4850 (+29),
  • крилаті ракети - 1479 (+0),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8670 (+37) од,
  • спеціальна техніка - 911 (+5).

Як повідомлялося, американські аналітики ISW заявляють, що в Запорізькій області значно зросли втрати окупантів на тлі контрнаступу українських військових. Крім того, окупанти могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів.

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Дата публікації
Перегляди
878
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