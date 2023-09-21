ЗСУ ліквідували майже пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Росіяни втратили ще майже 30 дронів.

Станом на 21 вересня 2023 року ЗСУ знищили 274 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 490 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 274 470 (+490) осіб,

танків - 4638 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8883 (+15) од,

артилерійських систем - 6137 (+41) од,

РСЗВ - 781 (+2) од,

засоби ППО - 528 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4850 (+29),

крилаті ракети - 1479 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8670 (+37) од,

спеціальна техніка - 911 (+5).

Як повідомлялося, американські аналітики ISW заявляють, що в Запорізькій області значно зросли втрати окупантів на тлі контрнаступу українських військових. Крім того, окупанти могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів.

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