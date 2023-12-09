ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів: які втрати РФ за минулу добу

У росіян мінус ще шість танків.

Станом на 8 грудня 2023 року ЗСУ знищили 338 120 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 900 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 338 120 (+900) осіб,

танків - 5632 (+6) од,

бойових броньованих машин - 10519 (+11) од,

артилерійських систем - 8058 (+1) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0),

крилаті ракети - 1585 (+14),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10598 (+7) од,

спеціальна техніка - 1159 (+0)

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російську піхоту біля Степового, що на Донеччині. Загарбники були ліквідовані FPV-дронами 47-ї бригади.

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