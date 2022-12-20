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ЗСУ ліквідували окупанта, який був "готовий битися за пельмені" (фото)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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ЗСУ ліквідували окупанта, який був "готовий битися за пельмені" (фото)

Фото/Telegram: OSINT Georgia

Російський загарбник добровільно поїхав на війну проти України. Щоб знайти смерть на українській землі, окупант подолав приблизно 2,2 тис. км. шляху і проїхав 28 годин.

Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Котеньова з Кіровської області РФ, який заявляв, що "готовий битися за пельмені", і добровільно пішов на війну.   

Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у своєму Telegram-каналі.

Фото/Telegram: OSINT Georgia / ©
Фото/Telegram: OSINT Georgia

Зазначається, що 36-річний росіянин жив у Кірово-Чепецьку, раніше навчався у кадетському класі, а згодом проходив навчання у Московському вищому командному училищі.

Як повідомляється, ЗСУ ліквідували воєнного злочинця ще 3 жовтня 2022 року, його смерть підтвердили в адміністрації школи, в якій він навчався.

У Котеньова залишилась дружина та троє дітей.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як за раз знищили кілька десятків окупантів

Станом на 20 грудня Збройні сили країни ліквідували вже близько 99 230 російських солдат.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3947
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