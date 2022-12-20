ЗСУ ліквідували окупанта, який був "готовий битися за пельмені" (фото)

Російський загарбник добровільно поїхав на війну проти України. Щоб знайти смерть на українській землі, окупант подолав приблизно 2,2 тис. км. шляху і проїхав 28 годин.

Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Котеньова з Кіровської області РФ, який заявляв, що "готовий битися за пельмені", і добровільно пішов на війну.

Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у своєму Telegram-каналі.

Фото/Telegram: OSINT Georgia

Зазначається, що 36-річний росіянин жив у Кірово-Чепецьку, раніше навчався у кадетському класі, а згодом проходив навчання у Московському вищому командному училищі.

Як повідомляється, ЗСУ ліквідували воєнного злочинця ще 3 жовтня 2022 року, його смерть підтвердили в адміністрації школи, в якій він навчався.

У Котеньова залишилась дружина та троє дітей.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як за раз знищили кілька десятків окупантів.

Станом на 20 грудня Збройні сили країни ліквідували вже близько 99 230 російських солдат.

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