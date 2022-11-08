ЗСУ ліквідували окупанта, який був мемом у Росії: "Батьківщину люблю, стріляти вмію"

В Україні ліквідували російського окупанта, який в Росії прославився фразою: "Батьківщину люблю, стріляти вмію".

Про це повідомляє телеграм-канал міжнародної розвідувальної групи InformNapalm.

Аналітики знайшли у російських соцмережах некролог, в якому йшлось, що в Україні ліквідували російського окупанта, який рвався вбивати українців. В одному із своїх коментарів він сказав російським пропагандистам фразу: "Батьківщину люблю, стріляти вмію". Вона стала мемом у Росії.

"Старший сержант 76-ї ДШД (в/ч 07264), який став мемом за фразу "Родіну люблю, стрєляю харашо" ще в серпні невдало "покурив" на Херсонському напрямку біля одного зі складів рашистів. Але про його "подвіг" стало відомо зараз з новин регіонального пабліку. Тобто HIMARS все одно наскільки "харашо" ти стріляєш, головне, щоб стояв поближче до складу", - написали аналітики.

Втрати російської окупаційної армії в Україні

Станом на 8 листопада в Україні ліквідовано 77 170 окупантів, збито 278 літаків та 260 вертольотів. Також окупаційна армія втратила 2786 танків, 16 кораблів, 1476 безпілотників.

У листопаді біля села Макіївка Сватівського району Луганської області українська армія завдала потужного удару по батальйону мобілізованих росіян із Воронезької області. Можливі втрати - пів тисячі "мобіків".

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