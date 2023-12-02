ЗСУ ліквідували окупанта, зірку кліпу "Гриби" на пісню "Между нами тает лед"

Збройні сили України ліквідували російського окупанта Дениса Степанова, якого прославив зрадник Юрій Бардаш.

Загарбник 2017 року з'явився у кліпі гурту "Гриби" на пісню "Между нами тает лед", продюсером якого був Бардаш. Він, нагадаємо, незадовго до початку повномасштабної війни втік до Росії і тепер співає там хвалебні оди окупантам і Путіну.

Кліп розпочинається з фрагменту інтерв'ю 1994-го року для передачі про підлітків 90-х, знятої у Сєвєродвінське. У ній Степанов розповідає свою дивну історію кохання, як він зрадив кохану і вона йому не пробачила.

Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов

Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов

Як пишуть пропагандистські Telegram-канали, окупант був родом з Ухти і служив помічником гранатометника стрілецького відділення.

Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов

Зазначимо, що Юрій Бардаш преед початком повномасштабної війни втік з України спочатку до Грузії. Згодом він вийшов у прямий ефір в Instagram, під час якого шокував своїми пропагандистськими заявами. Зокрема, він сказав, що Росія – "величезна територія з ресурсами та великою культурою, а потенціал цієї країни не зрівняється з жодною країною у світі". Тоді ж він висловив думку, що Україні варто здатися РФ, українських захисників він назвав "селянами, які коровам хвости крутили та нічого не розуміють у війні". Також він заявив, що "ми, рускіє люді, всі будемо разом великим, дружнім народом".

Згодом стало відомо що з Грузії Бардаш лісом тікав до Росії, де перебуває й донині й віщає маячню про те, що українці й росіяни "один народ", а Путіну побажав правити ще 15 років.

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