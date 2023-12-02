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ЗСУ ліквідували окупанта, зірку кліпу "Гриби" на пісню "Между нами тает лед"

ЗСУ ліквідували окупанта, зірку кліпу "Гриби" на пісню "Между нами тает лед"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1629
Час на прочитання
2 хв
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ЗСУ ліквідували окупанта, зірку кліпу "Гриби" на пісню "Между нами тает лед"

Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов

Загарбник був родом з міста Ухта.

Збройні сили України ліквідували російського окупанта Дениса Степанова, якого прославив зрадник Юрій Бардаш.

Загарбник 2017 року з'явився у кліпі гурту "Гриби" на пісню "Между нами тает лед", продюсером якого був Бардаш. Він, нагадаємо, незадовго до початку повномасштабної війни втік до Росії і тепер співає там хвалебні оди окупантам і Путіну.

Кліп розпочинається з фрагменту інтерв'ю 1994-го року для передачі про підлітків 90-х, знятої у Сєвєродвінське. У ній Степанов розповідає свою дивну історію кохання, як він зрадив кохану і вона йому не пробачила.

Окупант з кліпу гурту
Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов
Окупант з кліпу гурту
Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов

Як пишуть пропагандистські  Telegram-канали, окупант був родом з Ухти і служив помічником гранатометника стрілецького відділення.

Окупант з кліпу гурту
Окупант з кліпу гурту "Гриби" Денис Степанов

Зазначимо, що Юрій Бардаш преед початком повномасштабної війни втік з України спочатку до Грузії. Згодом він вийшов у прямий ефір в Instagram, під час якого шокував своїми пропагандистськими заявами. Зокрема, він сказав, що Росія – "величезна територія з ресурсами та великою культурою, а потенціал цієї країни не зрівняється з жодною країною у світі". Тоді ж він висловив думку, що Україні варто здатися РФ, українських захисників він назвав  "селянами, які коровам хвости крутили та нічого не розуміють у війні". Також він заявив, що "ми, рускіє люді, всі будемо разом великим, дружнім народом".

Згодом стало відомо що з Грузії Бардаш лісом тікав до Росії, де перебуває й донині й віщає маячню про те, що українці й росіяни "один народ", а Путіну побажав правити ще 15 років.

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Дата публікації
Перегляди
1629
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