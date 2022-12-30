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ЗСУ ліквідували понад 105 тис. російських загарбників: за добу знищили 690 осіб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад 105 тис. російських загарбників: за добу знищили 690 осіб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Станом на ранок 30 грудня Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 105 250 окупантів армії РФ. За добу знищили ще 690 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем - 2010 (+6) од,
  • РСЗВ - 423 (+0) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків -  283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 268 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1740 (+23),
  • крилаті ракети - 711 (+58),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 180 (+1).

У Генштабі наголошують, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, розпочалася 310 доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу росіяни завдали 85 ракетних ударів, ЗСУ відбили низку атаки на Донбасі. Зокрема, в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області, а також Соледар, Авдіївка та Мар’їнка на Донеччині.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1265
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