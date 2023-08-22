ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Росіяни втратили ще чотири танки і три дрони.
Станом на 22 серпня 2023 року ЗСУ знищили 258 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 410 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано,
- танків - 4362 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 8476 (+27) од,
- артилерійських систем - 5295 (+31) од,
- РСЗВ - 721 (+2) од,
- засоби ППО - 491 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3),
- крилаті ракети -1406 (+0),
- кораблі / катери -18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од,
- спеціальна техніка - 797 (+3).
Як повідомлялося, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав проблеми окупаційної армії РФ. За його словами, війська РФ перебувають "у доволі скрутному становищі" - продовжують зазнавати величезних втрат.