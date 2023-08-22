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ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Втрати РФ станом на 22 серпня 2023-го становлять понад 258 осіб. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще чотири танки і три дрони.

Станом на 22 серпня 2023 року ЗСУ знищили 258 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 410 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків - 4362 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 8476 (+27) од,
  • артилерійських систем - 5295 (+31) од,
  • РСЗВ - 721 (+2) од,
  • засоби ППО - 491 (+2) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3),
  • крилаті ракети -1406 (+0),
  • кораблі / катери -18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 797 (+3).

Як повідомлялося,  голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав проблеми окупаційної армії РФ. За його словами, війська РФ перебувають "у доволі скрутному становищі" - продовжують зазнавати величезних втрат.

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Дата публікації
Перегляди
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