ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Росіяни втратили ще чотири танки і три дрони.

Станом на 22 серпня 2023 року ЗСУ знищили 258 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 410 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано,

танків - 4362 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8476 (+27) од,

артилерійських систем - 5295 (+31) од,

РСЗВ - 721 (+2) од,

засоби ППО - 491 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4312 (+3),

крилаті ракети -1406 (+0),

кораблі / катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7722 (+30) од,

спеціальна техніка - 797 (+3).

Як повідомлялося, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав проблеми окупаційної армії РФ. За його словами, війська РФ перебувають "у доволі скрутному становищі" - продовжують зазнавати величезних втрат.

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