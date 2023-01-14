ЗСУ ліквідували понад 500 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога

Станом на 14 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 114 660 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 114660 (+530)

танків ‒ 3104 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6)

артилерійських систем– 2090 (+4)

РСЗВ– 437

засоби ППО ‒ 219 (+1)

літаків– 286

гелікоптерів– 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1867

крилаті ракети ‒ 723

кораблі /катери ‒ 17

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13)

спеціальна техніка ‒ 186 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що армія РФ надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ворог продовжує наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення.

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