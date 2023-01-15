Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ ліквідували понад 600 російських військових: Генштаб повідомив про втрати ворога за добу

ЗСУ ліквідували понад 600 російських військових: Генштаб повідомив про втрати ворога за добу

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 630 російських військових.

Станом на 15 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 115 290 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 115290 (+630) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3106 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10)
  • артилерійських систем– 2094 (+4)
  • РСЗВ– 437
  • засоби ППО ‒ 219
  • літаків– 286
  • гелікоптерів– 276
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 749 (+26)
  • кораблі /катери ‒ 17
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 4846
  • спеціальна техніка ‒ 187

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ за добу ліквідували 530 російських окупантів.

Зеленський за 14 січня: наслідки масованої атаки росіян та 20 збитих ракет!

Зеленський за 14 січня: наслідки масованої атаки росіян та 20 збитих ракет!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1725
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація