ЗСУ ліквідували понад 600 російських військових: Генштаб повідомив про втрати ворога за добу

За добу ЗСУ ліквідували 630 російських військових.

Станом на 15 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 115 290 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.01.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 115290 (+630) осіб ліквідовано

танків ‒ 3106 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10)

артилерійських систем– 2094 (+4)

РСЗВ– 437

засоби ППО ‒ 219

літаків– 286

гелікоптерів– 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)

крилаті ракети ‒ 749 (+26)

кораблі /катери ‒ 17

автомобільної техніки та автоцистерн– 4846

спеціальна техніка ‒ 187

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ за добу ліквідували 530 російських окупантів.

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