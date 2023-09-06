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ЗСУ ліквідували понад 600 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад 600 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 6 вересня 2023-го знищили понад 266 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Українські захисники збили ще сім дронів.

Станом на 6 вересня 2023 року ЗСУ знищили 266 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 266 290 (+610) осіб,
  • танків - 4497 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 8682 (+12) од,
  • артилерійських систем - 5685 (+36) од,
  • РСЗВ - 748 (+1) од,
  • засоби ППО - 505 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів -316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4519 (+7),
  • крилаті ракети - 1447 (+0),
  • кораблі /катери - 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8190 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 852 (+1).

Як повідомлялося, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області через великі втрати окупантам Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику.

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Дата публікації
Перегляди
932
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