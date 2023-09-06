ЗСУ ліквідували понад 600 загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Українські захисники збили ще сім дронів.
Станом на 6 вересня 2023 року ЗСУ знищили 266 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 266 290 (+610) осіб,
- танків - 4497 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 8682 (+12) од,
- артилерійських систем - 5685 (+36) од,
- РСЗВ - 748 (+1) од,
- засоби ППО - 505 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів -316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4519 (+7),
- крилаті ракети - 1447 (+0),
- кораблі /катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8190 (+15) од,
- спеціальна техніка - 852 (+1).
Як повідомлялося, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області через великі втрати окупантам Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику.