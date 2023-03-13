ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Українські захисники за останню добу знищили 710 окупантів. Всього від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:

особового складу - 159 800 (+710) осіб ліквідовано

танків - 3 474 (+8) одиниць

бойових броньованих машин - 6 774 (+5)

артилерійських систем - 2 503 (+16)

РСЗВ - 493 (+0)

засоби ППО - 241 (+2)

літаків - 298

гелікоптерів - 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1)

крилаті ракети - 871 (+14)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20)

спеціальна техніка - 221 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки ворога на зазначених напрямках.

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