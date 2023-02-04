ЗСУ ліквідували понад 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 720 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано

танків ‒ 3218 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6)

артилерійських систем – 2220 (+5)

РСЗВ – 460

засоби ППО ‒ 225 (+3)

літаків – 294

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13)

спеціальна техніка ‒ 203 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що російська армія продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат.

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