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ЗСУ ліквідували понад 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ ліквідували понад 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на ранок 4 лютого становлять понад 130 590 осіб.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 720 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3218 (+3) 
  • бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) 
  • артилерійських систем – 2220 (+5)
  • РСЗВ – 460 
  • засоби ППО ‒ 225 (+3) 
  • літаків – 294
  • гелікоптерів – 284  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) 
  • спеціальна техніка ‒ 203 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що російська армія продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат.

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