ЗСУ ліквідували понад 700 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 4 лютого становлять понад 130 590 осіб.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 720 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3218 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6)
- артилерійських систем – 2220 (+5)
- РСЗВ – 460
- засоби ППО ‒ 225 (+3)
- літаків – 294
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13)
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1)
Раніше Генштаб повідомив, що російська армія продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат.
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