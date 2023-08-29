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ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

За добу, 28 серпня, знищено ще 530 загарбників. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 14 танків.

Станом на 29 серпня 2023 року ЗСУ знищили 261 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 261 840 (+530) осіб,
  • танків - 4414 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 8579 (+17) од,
  • артилерійських систем - 5450 (+25) од,
  • РСЗВ - 733 (+3) од,
  • засоби ППО - 500 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4387 (+4),
  • крилаті ракети - 1419 (+4),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7909 (+43) од,
  • спеціальна техніка - 820 (+11).

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ракет залишилося у РФ.  За підрахунками розвідки, у станом на сьогодні залишилося щонайменше 585 ракет, не беручи до уваги Х-22.

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Дата публікації
Перегляди
1171
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