ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Ворог втратив ще 14 танків.
Станом на 29 серпня 2023 року ЗСУ знищили 261 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 261 840 (+530) осіб,
- танків - 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 8579 (+17) од,
- артилерійських систем - 5450 (+25) од,
- РСЗВ - 733 (+3) од,
- засоби ППО - 500 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4387 (+4),
- крилаті ракети - 1419 (+4),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7909 (+43) од,
- спеціальна техніка - 820 (+11).
Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ракет залишилося у РФ. За підрахунками розвідки, у станом на сьогодні залишилося щонайменше 585 ракет, не беручи до уваги Х-22.
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