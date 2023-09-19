ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Окупанти втратили 17 крилатих ракет і 15 дронів.
Станом на 19 вересня 2023 року ЗСУ знищили 273 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 520 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 273 460 (+520) осіб,
- танків - 4628 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 8851 (+17) од,
- артилерійських систем - 6062 (+35) од,
- РСЗВ - 778 (+2) од,
- засоби ППО - 526 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15),
- крилаті ракети - 1479 (+17),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од,
- спеціальна техніка - 903 (+2).
Як повідомлялося, Генштаб у ранковому зведенні 19 вересня відзвітував, що ЗСУ наступають на двох напрямках. Сили оборони знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.