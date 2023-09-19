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ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Втрати РФ станом на 19 вересня 2023-го становлять понад 273 тис. осіб. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили 17 крилатих ракет і 15 дронів.

Станом на 19 вересня 2023 року ЗСУ знищили 273 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 520 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 273 460 (+520) осіб,
  • танків - 4628 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8851 (+17) од,
  • артилерійських систем - 6062 (+35) од,
  • РСЗВ - 778 (+2) од,
  • засоби ППО - 526 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15),
  • крилаті ракети - 1479 (+17),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 903 (+2).

Як повідомлялося, Генштаб у ранковому зведенні 19 вересня відзвітував, що ЗСУ наступають на двох напрямках.  Сили оборони знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Дата публікації
Перегляди
321
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