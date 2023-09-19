ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 19 вересня 2023 року ЗСУ знищили 273 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 520 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 273 460 (+520) осіб,

танків - 4628 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8851 (+17) од,

артилерійських систем - 6062 (+35) од,

РСЗВ - 778 (+2) од,

засоби ППО - 526 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15),

крилаті ракети - 1479 (+17),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од,

спеціальна техніка - 903 (+2).

Як повідомлялося, Генштаб у ранковому зведенні 19 вересня відзвітував, що ЗСУ наступають на двох напрямках. Сили оборони знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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