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ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 10 жовтня 2023 року знищено понад 283 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили ще 17 дронів.

Станом на 10 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 283 080​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 450 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 283 080 (+450) осіб,
  • танків - 4829 (+6) од,
  • бойових броньованих машин -  9129 (+3) од,
  • артилерійських систем - 6713 (+7) од,
  • РСЗВ - 808 (+0) од,
  • засоби ППО - 544 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5207 (+17),
  • крилаті ракети - 1530 (+0),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9125 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 961 (+2).

Як повідомлялося, вночі проти 10 жовтня РФ атакувала Україну дронами. Армія окупантів випустила 36 "Shahed". Сили ППО знищили 27 дронів.

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Дата публікації
Перегляди
1440
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