ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Окупанти втратили ще 17 дронів.
Станом на 10 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 283 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 450 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 283 080 (+450) осіб,
- танків - 4829 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 9129 (+3) од,
- артилерійських систем - 6713 (+7) од,
- РСЗВ - 808 (+0) од,
- засоби ППО - 544 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5207 (+17),
- крилаті ракети - 1530 (+0),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9125 (+12) од,
- спеціальна техніка - 961 (+2).
Як повідомлялося, вночі проти 10 жовтня РФ атакувала Україну дронами. Армія окупантів випустила 36 "Shahed". Сили ППО знищили 27 дронів.