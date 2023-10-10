ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 10 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 283 080​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 450 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 283 080 (+450) осіб,

танків - 4829 (+6) од,

бойових броньованих машин - 9129 (+3) од,

артилерійських систем - 6713 (+7) од,

РСЗВ - 808 (+0) од,

засоби ППО - 544 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5207 (+17),

крилаті ракети - 1530 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9125 (+12) од,

спеціальна техніка - 961 (+2).

Як повідомлялося, вночі проти 10 жовтня РФ атакувала Україну дронами. Армія окупантів випустила 36 "Shahed". Сили ППО знищили 27 дронів.

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