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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на 12 березня становлять 159 090 осіб.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад тисячу окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано
  • танків  3466 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 6769 (+7) 
  • артилерійських систем  2487 (+4)
  • РСЗВ – 493
  • засоби ППО  ‒ 259 (+2)
  • літаків  – 304 
  • гелікоптерів  – 289  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2108 
  • крилаті ракети  ‒ 907 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) 
  • спеціальна техніка  ‒ 242 (+4)

Раніше стало відомо, що за останні два тижні зафіксована рекордна кількість росіян, загиблих у війні проти України. Йдеться про поіменно встановлених загиблих.

Окрім того, за даними моніторингової групи Oryx, російська армія від початку повномасштабної вторгнення втратила щонайменше 1000 танків – це може бути половиною всього довоєнного запасу РФ.   

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