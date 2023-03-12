ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад тисячу окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.03.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано

танків 3466 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7)

артилерійських систем 2487 (+4)

РСЗВ – 493

засоби ППО ‒ 259 (+2)

літаків – 304

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108

крилаті ракети ‒ 907

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4)

спеціальна техніка ‒ 242 (+4)

Раніше стало відомо, що за останні два тижні зафіксована рекордна кількість росіян, загиблих у війні проти України. Йдеться про поіменно встановлених загиблих.

Окрім того, за даними моніторингової групи Oryx, російська армія від початку повномасштабної вторгнення втратила щонайменше 1000 танків – це може бути половиною всього довоєнного запасу РФ.

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