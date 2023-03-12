ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії на 12 березня становлять 159 090 осіб.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад тисячу окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано
- танків 3466 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7)
- артилерійських систем 2487 (+4)
- РСЗВ – 493
- засоби ППО ‒ 259 (+2)
- літаків – 304
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4)
- спеціальна техніка ‒ 242 (+4)
Раніше стало відомо, що за останні два тижні зафіксована рекордна кількість росіян, загиблих у війні проти України. Йдеться про поіменно встановлених загиблих.
Окрім того, за даними моніторингової групи Oryx, російська армія від початку повномасштабної вторгнення втратила щонайменше 1000 танків – це може бути половиною всього довоєнного запасу РФ.
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