ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: які втрати РФ за минулу добу

Станом на 26 листопада 2023 року ЗСУ знищили 324 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 324 830 (+1070) осіб,

танків - 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин -10279 (+16) од,

артилерійських систем - 7874 (+23) од,

РСЗВ - 907 (+2) од,

засоби ППО - 597 (+1) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5901 (+93),

крилаті ракети - 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10288 (+29) од,

спеціальна техніка - 1113 (+1).

Як повідомлялося, один російський воєнкор показав втрати окупантів під Авдіївкою, символічно додавши до ролика трагічну музику. Як відомо, армія РФ розпочала третю хвилю наступу на місто.

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