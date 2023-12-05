ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: які втрати РФ за минулу добу

Росіяни втратили ще сім танків та три засоби ППО.
Станом на 5 грудня 2023 року ЗСУ знищили 333 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 333 840 (+1030) осіб,
- танків - 5587 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 10416 (+15) од,
- артилерійських систем - 7987 (+26) од,
- РСЗВ - 913 (+0) од,
- засоби ППО - 605 (+3) од,
- літаків - 323 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15),
- крилаті ракети - 1570 (+1),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32) од,
- спеціальна техніка - 1148 (+7)
Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що в окупантів величезні втрати на фронті. Саме тому вони шукають донорів на загарбаних територіях.