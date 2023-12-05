ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: які втрати РФ за минулу добу

Росіяни втратили ще сім танків та три засоби ППО.

Станом на 5 грудня 2023 року ЗСУ знищили 333 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 333 840 (+1030) осіб,

танків - 5587 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10416 (+15) од,

артилерійських систем - 7987 (+26) од,

РСЗВ - 913 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+3) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15),

крилаті ракети - 1570 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32) од,

спеціальна техніка - 1148 (+7)

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що в окупантів величезні втрати на фронті. Саме тому вони шукають донорів на загарбаних територіях.

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