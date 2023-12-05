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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: які втрати РФ за минулу добу

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Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: які втрати РФ за минулу добу

Станом на 5 грудня 2023-го знищено майже 334 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще сім танків та три засоби ППО.

Станом на 5 грудня 2023 року ЗСУ знищили  333 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 333 840 (+1030) осіб,
  • танків - 5587 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 10416 (+15) од,
  • артилерійських систем - 7987 (+26) од,
  • РСЗВ - 913 (+0) од,
  • засоби ППО - 605 (+3) од,
  • літаків - 323 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15),
  • крилаті ракети - 1570 (+1),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32) од,
  • спеціальна техніка - 1148 (+7)

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що в окупантів величезні втрати на фронті. Саме тому вони шукають донорів на загарбаних територіях. 

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Дата публікації
Перегляди
284
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