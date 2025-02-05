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ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян і знищили купу техніки: подробиці від Генштабу

ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян і знищили купу техніки: подробиці від Генштабу

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашвй землі.

Станом на 5 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 844 070 особового складу. За минулу добу було знищено 1140 загарбників.

Про це 5 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 844 070 (+1140) осіб 
  • танків ‒ 9947 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12) 
  • артилерійських систем – 22707 (+52) 
  • РСЗВ – 1269 
  • засоби ППО ‒ 1053 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99)
  • крилаті ракети ‒ 3054 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157) 
  • спеціальна техніка ‒ 3735 (+2)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 350 тисяч військових вбитими, ще від 50-70 тисяч загарбників вважають зниклими безвісти.

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