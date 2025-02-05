ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян і знищили купу техніки: подробиці від Генштабу

Окупантів стало менше на нашвй землі.
Станом на 5 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 844 070 особового складу. За минулу добу було знищено 1140 загарбників.
Про це 5 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 844 070 (+1140) осіб
- танків ‒ 9947 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)
- артилерійських систем – 22707 (+52)
- РСЗВ – 1269
- засоби ППО ‒ 1053
- літаків – 369
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99)
- крилаті ракети ‒ 3054
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157)
- спеціальна техніка ‒ 3735 (+2)
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 350 тисяч військових вбитими, ще від 50-70 тисяч загарбників вважають зниклими безвісти.
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