ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян і знищили купу техніки: подробиці від Генштабу

Окупантів стало менше на нашвй землі.

Станом на 5 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 844 070 особового складу. За минулу добу було знищено 1140 загарбників.

Про це 5 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 844 070 (+1140) осіб

танків ‒ 9947 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)

артилерійських систем – 22707 (+52)

РСЗВ – 1269

засоби ППО ‒ 1053

літаків – 369

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99)

крилаті ракети ‒ 3054

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157)

спеціальна техніка ‒ 3735 (+2)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 350 тисяч військових вбитими, ще від 50-70 тисяч загарбників вважають зниклими безвісти.

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