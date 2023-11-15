ЗСУ ліквідували провокатора подій в Одесі 2014 року біля Будинку профспілок Войцеховського (фото)

Владислав Войцеховський був активістом ліворадикальної організації "Боротьба", брав участь у заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі.

Сили оборони 12 листопада ліквідували одного з провокаторів подій біля Будинку профспілок в Одесі у травні 2014 року Владислава Войцеховського, який воював на боці Росії.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

"Один з провокаторів подій біля Будинку профспілок, одесит Войцеховський Владислав "Одіссей" після обміну 2014 року довго бігав на Донбасі в складі 4-ї окремої мотострілецької бригади, але 12.11.2023 успішно демобілізований", - написав він.

Войцеховський в Одесі 2 травня 2014 року / Фото: Telegram Анатолій Штефан

Події в Одесі 2014 року

В Одесі 2 травня відбулись сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами. Згодом почався штурм наметового містечка поблизу Будинку профспілок. Коли його зруйнували, приблизно 300-350 людей забігли до будівлі, де опинилися заблокованими.

Владислав Войцеховський / Фото: Telegram Анатолій Штефан

Через "коктейлі Молотова" у Будинку профспілок почалася пожежа. За версією слідства, 32 людини загинули від чадного газу, ще 10 померли, вистрибнувши з вікон. Серед жертв було 34 чоловіки, 7 жінок та неповнолітній юнак. Загалом 2 травня 2014 року травмувалися понад 200 людей.

Владислав Войцеховський був активістом ліворадикальної організації "Боротьба", брав участь у подіях 2 травня 2014 року біля Будинку профспілок в Одесі.

Владислав Войцеховський / Фото: Telegram Анатолій Штефан

Владислав Войцеховський / Фото: Telegram Анатолій Штефан

Співробітники СБУ затримали його в Одесі у вересні 2014 року. Під час обшуку квартири, де він мешкав, було виявлено вибухові речовини.

Войцеховського обміняли 2015 року. Тоді ж він приєднався до терористів і вступив до окремої механізованої бригади "Привид Новоросії". Згодом перейшов до "народної міліції" так званої "ЛНР". Після вторгнення воював у лавах окупантів.

Владислав Войцеховський / Фото: Telegram Анатолій Штефан

Нагадаємо, СБУ спіймала доцента-корегувальника ударів по Харкову (фото і скрини листування).

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