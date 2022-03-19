ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки, який бомбив Грузію і Сирію

ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки, який бомбив Грузію і Сирію

Коли командир був ліквідований Збройними силами України не повідомляється.

Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ. Окупанти під керівництвом Волинця бомбардували всю Україну.

Про це на своєму Telegram-каналі розповів голова російського Приморсько-Ахтарська Максим Бондаренко.

За його словами, раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.

Волинця поховали 17 березня. Коли він був ліквідований Збройними силами України не повідомляється.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова. У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".

Читайте також: