ЗСУ ліквідували російського офіцера, який воював у Сирії

Путін нагородив Маклагіна "орденом Мужності".

Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна.

Про це повідомляє Telegram-канал Останній блокпост.

Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

Інформація про загибель окупанта, який брав участь в сирійських “операціях” РФ, з’явилась й у російських засобах масової пропаганди. До слова, президент країни-агресорки Володимир Путін нагородив Маклагіна “орденом Мужності”. Поховали російського окупанта у Ростовській області.

До слова, В'ячеславу Маклагіну було 29 років. Він народився у Новошахтинську Ростовської області. За фахом був програмістом і штурманом. Служив на Далекому Сході. Воював у Сирії.

Як повідомлялося, у Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А.Захарова.

ТСН.ua

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