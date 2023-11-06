ЗСУ ліквідували російського режисера, який приїхав на війну вбивати українців

Українські захисники ліквідували російського режисера Олександра Сапрунова, який приїхав на війну воювати проти України.

Про смерть окупанта повідомили російські пропагандисти 5 листопада. Росіяни не стали вдаватися в подробиці та не розповідали, на якому напрямку та коли режисера ліквідували.

Олександр Сапрунов

На фронт воювати проти українців Сапрунов вирушив ще в вересні минулого року. Режисер гадав, що за перетин кордону незалежної країни зі зброєю в руках йому нічого не буде. Ба більше, окупант навіть розмірковував про повернення до мирного життя, адже заявляв, що не припиняє кар'єру, а лише "ставить її на паузу". Однак за підтримку війни в Україні, яку розв'язала Росія, Сапрунов поплатився життям.

Нагадаємо, Олександр Сапрунов не перша російська знаменитість, який вирушив на війну воювати проти українців. Раніше зірка радянської стрічки "Червона шапочка" Яна Поплавська розхвалювала, що її старший син Клим став окупантом. Однак через пів року акторка почала жалітися, що він повернувся з війни зовсім іншою людиною та озлобився на росіян.

Читайте також: