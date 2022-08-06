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ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів та десяток танків росіян: названо нові втрати РФ

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ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів та десяток танків росіян: названо нові втрати РФ

Фото: Associated Press

За минулу добу, 5 серпня, ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів і десяток танків ворога.

Загалом за час повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 41 900 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 6 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1802 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,
  • артилерійських систем - 955 (+5) од,
  • РСЗВ - 260 (+0) од,
  • засоби ППО - 127 (+4) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • вертольотів - 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
  • крилаті ракети - 182 (+0),
  • кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 85 (+2).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, упродовж п’ятниці, 5 серпня, на півдні України ЗСУ знищили опорні та командні пункти окупаційних військ, склади боєприпасів та військову техніку ворога.

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