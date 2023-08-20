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ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Війна в Україні / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За добу росіяни втратили ще шість танків та 33 артилерійські системи.

Збройні сили України станом на 20 серпня 2023 року знищили орієнтовно 257 470 військових російської армії. За минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 25 7470 (+460) осіб ліквідовано 
  • танків – 4346 (+6) од, 
  • бойових броньованих машин – 8435 (+11) од, 
  • артилерійських систем – 5245 (+33) од, 
  • РСЗВ – 717 (+3) од, 
  • засоби ППО – 489 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 304 (+22),
  • крилаті ракети – 1406 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 790 (+5).

Дані уточнюються.

Втрати Росії станом на 20 серпня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати Росії станом на 20 серпня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за минулу добу відбулось 32 бойових зіткнення. ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. Детальніше про ситуацію – у ранковому зведенні Генерального штабу 20 серпня.

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Дата публікації
Перегляди
155
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