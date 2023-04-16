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ЗСУ ліквідували ще 520 окупантів і знищили 14 одиниць бронетехніки: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ ліквідували ще 520 окупантів і знищили 14 одиниць бронетехніки: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок неділі, 16 квітня, становлять 182 070 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 520 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано
  • танків  ‒ 3657 (+4)  
  • бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) 
  • артилерійських систем – 2795 (+10) 
  • РСЗВ  – 538 (+3)  
  • засоби ППО  ‒ 284 (+1) 
  • літаків – 308 (+1)  
  • гелікоптерів – 293 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 
  • крилаті ракети ‒ 911 
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) 
  • спеціальна техніка ‒ 326 (+2)

Нагадаємо, армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

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