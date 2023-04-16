ЗСУ ліквідували ще 520 окупантів і знищили 14 одиниць бронетехніки: Генштаб оновив втрати ворога

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок неділі, 16 квітня, становлять 182 070 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 520 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3657 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10)
- артилерійських систем – 2795 (+10)
- РСЗВ – 538 (+3)
- засоби ППО ‒ 284 (+1)
- літаків – 308 (+1)
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12)
- спеціальна техніка ‒ 326 (+2)
Нагадаємо, армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
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