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ЗСУ ліквідували ще 540 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ ліквідували ще 540 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Солдати армії РФ. / Фото: Associated Press

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку окупантів.

Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 254 920 тис. солдат станом на 15 серпня. За добу було знищено 540 окупантів. 

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати Росії у війні проти України на 15 серпня:

  • особового складу ‒ близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 4313 (+7) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од; 
  • артилерійських систем – 5128 (+29) од;
  • РСЗВ – 714 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 482 (+3) од;
  • літаків – 315 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 314 (+1) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29);
  • крилаті ракети  ‒ 1387 (+8);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 769 (+3).

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак від початку війни – все, що відомо про нічний обстріл окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
275
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