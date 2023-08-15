ЗСУ ліквідували ще 540 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку окупантів.

Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 254 920 тис. солдат станом на 15 серпня. За добу було знищено 540 окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати Росії у війні проти України на 15 серпня:

особового складу ‒ близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4313 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од;

артилерійських систем – 5128 (+29) од;

РСЗВ – 714 (+0) од;

засоби ППО ‒ 482 (+3) од;

літаків – 315 (+0) од;

гелікоптерів – 314 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29);

крилаті ракети ‒ 1387 (+8);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 769 (+3).

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак від початку війни – все, що відомо про нічний обстріл окупантів.

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