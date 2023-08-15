ЗСУ ліквідували ще 540 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку окупантів.
Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 254 920 тис. солдат станом на 15 серпня. За добу було знищено 540 окупантів.
Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.
Втрати Росії у війні проти України на 15 серпня:
- особового складу ‒ близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4313 (+7) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од;
- артилерійських систем – 5128 (+29) од;
- РСЗВ – 714 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 482 (+3) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 314 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29);
- крилаті ракети ‒ 1387 (+8);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 769 (+3).
Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак від початку війни – все, що відомо про нічний обстріл окупантів.
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