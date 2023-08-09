ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Окрім живої сили, також було знищено 81 одиницю військової техніки окупантів.
Загальні бойові втрати російських військ на фронті в Україні сягають близько 251 620 бійців станом на 9 серпня.
Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.
Так, лише за попередню добу, 8 серпня, українські військові ліквідували на фронті 820 російських загарбників.
Втрати Росії у війні проти України на 9 серпня:
- особовий склад – близько 251620 (+820) осіб,
- танки – 4262 (+8),
- бойові броньовані машини – 8290 (+12),
- артилерійські системи – 5013 (+17),
- РСЗВ – 711 (+2),
- засоби ППО – 469 (+1),
- літаки – 315 (+0),
- гелікоптери – 312 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
- крилаті ракети – 1377 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7479 (+19),
- спеціальна техніка – 742 (+5).
Додамо, за інформацією українського Центру нацспротиву, росіяни використовують для масованих штурмів позицій ЗСУ мобілізованих та увʼязнених. Лише після досягнення такими бійцями якогось результату ворог відправляє в бій кадрових військових.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Підбили пункти управління, склад боєприпасів і знищили артилерію і РЕБ! ЗСУ наступають!"
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