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ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати ворога

Російські втрати / Фото: Associated Press

Окрім живої сили, також було знищено 81 одиницю військової техніки окупантів.

Загальні бойові втрати російських військ на фронті в Україні сягають близько 251 620 бійців станом на 9 серпня.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Так, лише за попередню добу, 8 серпня, українські військові ліквідували на фронті 820 російських загарбників.

Втрати Росії у війні проти України на 9 серпня:

  • особовий склад – близько 251620 (+820) осіб,
  • танки – 4262 (+8),
  • бойові броньовані машини – 8290 (+12),
  • артилерійські системи – 5013 (+17),
  • РСЗВ – 711 (+2),
  • засоби ППО – 469 (+1),
  • літаки – 315 (+0),
  • гелікоптери – 312 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
  • крилаті ракети – 1377 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7479 (+19),
  • спеціальна техніка – 742 (+5).
Втрати Росії у війні проти України на 9 серпня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати Росії у війні проти України на 9 серпня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Додамо, за інформацією українського Центру нацспротиву, росіяни використовують для масованих штурмів позицій ЗСУ мобілізованих та увʼязнених. Лише після досягнення такими бійцями якогось результату ворог відправляє в бій кадрових військових.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Підбили пункти управління, склад боєприпасів і знищили артилерію і РЕБ! ЗСУ наступають!"

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Дата публікації
Перегляди
2202
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