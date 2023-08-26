Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ ліквідували ще понад 600 окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати РФ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
411
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ ліквідували ще понад 600 окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати РФ

За добу українські захисники ліквідували ще 640 російських окупантів. / Фото: Associated Press

За добу українські захисники ліквідували ще 640 російських окупантів.

Станом на 26 серпня 2023 року ЗСУ знищили 260 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • танків ‒ 4390 (+12) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од, 
  • артилерійських систем – 5379 (+18) од, 
  • РСЗВ – 726 (+2) од, 
  • засобів ППО ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1411 (+2),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 804 (+2).
Втрати РФ станом на 26 серпня 2023 року / ©
Втрати РФ станом на 26 серпня 2023 року

Нагадаємо, що українські сили продовжили контрнаступальну операцію поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
411
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація