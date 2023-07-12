ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Знищено ще 33 ворожі дрони.
Станом на ранок 12 липня 2023 року ЗСУ знищили 235 530 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022-го:
особового складу - близько 235 530 (+510) осіб ліквідовано,
танків - 4090 (+1) од,
бойових броньованих машин - 7990 (+7) од,
артилерійських систем - 4402 (+17) од,
РСЗВ - 674 (+2) од,
засоби ППО - 415 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3726 (+33),
крилаті ракети - 1271 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6978 (+12) од,
спеціальна техніка - 647 (+7).
Нагадаємо, розпочалася 504 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Генштаб повідомляє, що ЗСУ відбили низку атак ворога, на чотирьох напрямках - важкі бої.Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Читайте також:
- Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено ППО - влада
- Просувають фронт: закарпатці штурмової бригади добряче "покоцали" ворога на Запоріжжі
- Росіяни підтягнули резерви до околиць Бахмута, щоб витісняти українців із відбитих у них позицій