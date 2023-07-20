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ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Станом на 20 липня 2023-го знищено понад 240 тис. окупантів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено 33 ворожі дрони та 14 ракет.

Станом на 20 липня 2023 року ЗСУ знищили 240 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ: 

  • особового складу - близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 4129 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 8065 (+6) од,
  • артилерійських систем - 4592 (+19) од,
  • РСЗВ - 692 (+3) од,
  • засоби ППО - 433 (+3) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3918 (+33),
  • крилаті ракети - 1293 (+14),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7134 (+29) од,
  • спеціальна техніка -  685 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 512 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Зранку 20 липня Генштаб повідомив про бої на основних напрямках фронту: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом минулої доби там відбулося близько 30 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
2794
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