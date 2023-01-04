ЗСУ ліквідували та поранили на Запоріжжі близько 260 окупантів - Генштаб

Знищено ще два ворожих склади боєприпасів.

Армія Російської Федерації зазнавати великих втрат у війні, яку Москва розпочала в Україні 24 лютого 2022-го. ЗСУ здійснили вогневе ураження базування окупантів у Запорізькій області.

Йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 січня.

Йдеться про ураження сил армії Росії 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка.

Силам оборони вдалося знищити два ворожих склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу два пункти дислокації окупантів. Також ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ.

Нагадаємо, від 24 лютого до 3 січня Збройні сили України знищили 108 190 окупантів. За добу, 2 січня, ліквідовано 750 російських військових.

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