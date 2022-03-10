ЗСУ ліквідували у Київській області одного з російських командирів

Під час бою російські окупанти зазнали значних втрат.

У Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А.Захарова.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Під час ведення бойових дій зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група 6 танкового полку (з російсього міста Чебаркуль — Ред.) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова", - йдеться у повідомленні розвідки.

У результаті бою російські окупанти зазнали значних втрат. Кілька БТГр Російської армії відступили і перейшли до оборони.

Як повідомлялося, головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, генерал армії Сергій Суровикін, який відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинуло троє громадян - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.