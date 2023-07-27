ЗСУ ліквідували в небі російського полковника Табачнікова: деталі

Вертоліт з полковником перетинав лінію фронту, коли по судну "прилетіло" з ПЗРК.

ЗСУ на фронті атакували російський вертоліт Ка-52, внаслідок чого загинув полковник авіації РФ Віталій Табачніков.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Російський полковник був ліквідований 25 липня. Табачніков був командиром 112-го окремого вертольотного полку (військова частина 78081), 11-ї армії ВПС та ППО Збройних сил Росії.

У російських пабліках вказується, що екіпаж вертольота Ка-52, у складі якого був Табачніков, повертався на низькій висоті. Під час перетину лінії фронту по вертольоту було влучання з ПЗРК.

Додамо, водночас 25 липня в українській 38 окремій бригаді морської піхоти повідомили, що вранці того дня розрахунком ПЗРК було знищено черговий російський Ка-52.

Російський полковник Віталій Табачніков / Фото: російські пабліки

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські захисники на Бахмутському напрямку ліквідували російського загарбника "Карлсона" – командира загону БПЛА, який воював проти України у складі кадирівського спецзагону "Ахмат".

Зауважимо, за інформацією від Генштабу ЗСУ на 27 липня, російські загальні бойові втрати у війні проти України становлять вже 244 270 бійців. Лише за попередню добу було ліквідовано 590 окупантів.

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