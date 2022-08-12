ЗСУ ліквідували ватажка "ДНР" Крикуленка, який був засновником "руської весни-2014" у Горлівці - ЗМІ

На Донеччині у окупованій Горлівці згорів нічний клуб "Бермуди", саме в цей час там відбувалося якесь зібрання бойовиків.

Українська артилерія високоточним ударом завдала поразки за місцем концентрації бойовиків. Серед них був горлівець, кримінальний авторитет, колишній так званий депутат "ДНР" та власник розважального центру "Бермуди" Юрій Крикуленко.

Про це пише видання Gorlovka.ua.

Раніше повідомлялось про знищення розважального центру "Бермуди", яким керував Крикуленко. Будівля згоріла вщент.

За даними видання, Юрій Крикуленко до 2014 року був депутатом міської ради. Він став засновником "руської весни" у Горлівці, а потім перейшов на бік окупантів. Тривалий час намагався відновити свої кримінальні схеми вивезення металобрухту, у нього були конфлікти з ще одним представником кримінального світу в Горлівці Арменом Саркісяном.

За словами горлівця Володимира Веселкіна, не варто вірити версіям ЗМІ "ДНР" про інфаркт Крикуленка. Його ліквідували високоточним ударом артилерією Збройних сил України.

"Будуть розповідати про інфаркт, ДТП чи іншу х**нь, не вірте! Там причина та сама - артилерія ЗСУ! Коротше, "беня" фсьо, пішов на Київ ґрунтовими водами)) Іншим, приготуватися", - написав Веселкін у Facebook.

Нагадаємо, що раніше під Саками у Криму "за загадкових обставин" так само як і в Горлівці "зникли" дев'ять ворожих літаків і склад з боєприпасами.

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