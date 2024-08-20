ЗСУ ліквідували відомого російського актора-путініста, який добровольцем пішов воювати проти України

Палкий прихильник путіна отримав поранення в Курській області.
Українські захисники ліквідували відомого російського актора-окупанта Євгена Шишова, який добровольцем пішов на війну проти України.
Палкий прихильник путіна, надивившись російських телеканалів та наслухавшись пропагандистів, надумав йти воювати проти іншої країни. Тож, у лютому цього року він підписав контракт із міноборони РФ та вирушив на війну.
Нещодавно актора перекинули до Курської області, де він, як пишуть пропагандисти, отримав осколкове поранення, що виявилося несумісне з життям. Ліквідованому окупанту, який сліпо вірив російським наративам та підтримував загарбницьку політику путіна, було 42 роки.
Зазначимо, Євген Шишов був не надто успішним актором. Зазвичай, він грав у епізодичних ролях. Більше він запам'ятався не своїми кінодосягненнями, а злочинами, адже підтримував жахливу війну в Україні, яку розв'язала Росія, був палким прихильником політики путіна, а згодом і взагалі став загарбником і пішов воювати проти українців.
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