ЗСУ ліквідували відомого російського "певеошника": момент потрапив на відео

Капітан російської армії загинув разом з екіпажем після українського удару HIMARS.

ЗСУ "відмінусували" чергового російського командира. Капітан і командир російської зенітної батареї "Бук-М3" Олексій Уточкін, відомий під позивним "Снайпер" загинув від точного удару HIMARS.

Про це з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що разом з Уточкіним загинув весь екіпаж установки, яка була знищена в результаті удару американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

ЗСУ ліквідували відомого російського командира ППО

Незадовго до своєї загибелі російський капітан Уточкін дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому стверджував, що його батарея нібито збила купу повітряних цілей ЗСУ. Однак одну ціль так званий "Снайпер ППО" таки пропустив.

ЗСУ ліквідували російського командира батареї "Бук-М3": відео удару

Нагадаємо, українська військова розвідка на запорізькому фронті знищила дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів російських військ. У ГУР Міноборони України показали відповідне відео.

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