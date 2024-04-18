ЗСУ ліквідували відомого російського "певеошника": момент потрапив на відео

Капітан російської армії загинув разом з екіпажем після українського удару HIMARS.
ЗСУ "відмінусували" чергового російського командира. Капітан і командир російської зенітної батареї "Бук-М3" Олексій Уточкін, відомий під позивним "Снайпер" загинув від точного удару HIMARS.
Про це з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Зазначається, що разом з Уточкіним загинув весь екіпаж установки, яка була знищена в результаті удару американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Незадовго до своєї загибелі російський капітан Уточкін дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому стверджував, що його батарея нібито збила купу повітряних цілей ЗСУ. Однак одну ціль так званий "Снайпер ППО" таки пропустив.
Нагадаємо, українська військова розвідка на запорізькому фронті знищила дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів російських військ. У ГУР Міноборони України показали відповідне відео.
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