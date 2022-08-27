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ЗСУ ліквідували вже 46,5 тис. окупантів: за добу знищили 250 осіб

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ЗСУ ліквідували вже 46,5 тис. окупантів: за добу знищили 250 осіб

Фото: Associated Press

Збройні сили України за понад пів року широкомасштабного вторгнення РФ ліквідували 46,5 тис. окупантів.

Така загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 27 серпня. Дані уточнюються. Найбільших втрати противник протягом минулої доби зазнав на Донецькому напрямку.

Про це 27 серпня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 27.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 46500 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків  - 1939 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4254 (+3) од,
  • артилерійських систем - 1045 (+5) од,
  • РСЗВ -  274 (+2) од,
  • засоби ППО - 148 (+0) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня- 836 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 185 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагалися наступати на кількох напрямках: на Харквському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському.  Втім, противник бажаного успіху не досягнув. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
578
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