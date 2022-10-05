ЗСУ ліквідували вже 61 тис. окупантів: за добу знищили 200 осіб

Збройні сили України за понад сім місяців широкомасштабного вторгнення РФ ліквідували 61 тис. окупантів.

За минулу добу ліквідовано ще 200 осіб особового складу армії агресорки Росії. Дані уточнюються. Найбільших втрати противник протягом 4 жовтня зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Про це 5 жовтня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.10 орієнтовно становлять:

особового складу - 61000 (+200) осіб ліквідовано,

танків -2435 (+11) од,

бойових броньованих машин - 5038 (+20) од,

артилерійських систем - 1414 (+7) од,

РСЗВ - 341 (+1) од,

засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 232 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3841 (+18) од,

спеціальна техніка - 132 (+1).

Нагадаємо, розпочалася 224 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донеччині, а окупанти після відходу мінують Херсонщину. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 жовтня.

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